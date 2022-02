Assalto all’Apple Store di Amsterdam: ore di paura per 70 persone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un uomo armato di pistola e fucile si è introdotto nel negozio intorno alle 18 di martedì 22 febbraio: voleva 200 milioni in criptovalute: è stato arrestato 5 ore dopo e gli ostaggi tutti liberati Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un uomo armato di pistola e fucile si è introdotto nel negozio intorno alle 18 di martedì 22 febbraio: voleva 200 milioni in criptovalute: è stato arrestato 5 ore dopo e gli ostaggi tutti liberati

Advertising

LorenzoAmarotto : RT @intheunion2020: ???? Dopo essere stato bannato a vita da Twitter, Fb e YouTube in seguito all’assalto di Capitol Hill, #Trump è pronto a… - e_gad92 : RT @intheunion2020: ???? Dopo essere stato bannato a vita da Twitter, Fb e YouTube in seguito all’assalto di Capitol Hill, #Trump è pronto a… - intheunion2020 : ???? Dopo essere stato bannato a vita da Twitter, Fb e YouTube in seguito all’assalto di Capitol Hill, #Trump è pront… - gatta_pantera : RT @Radio1Rai: ??#Media #Truth, Verità, la nuova piattaforma social di #Trump, è pronta per essere lanciata su app store di Apple lunedì, fe… - Radio1Rai : ??#Media #Truth, Verità, la nuova piattaforma social di #Trump, è pronta per essere lanciata su app store di Apple l… -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto all’Apple Assalto all'Apple Store di Amsterdam | ore di paura per 70 persone Zazoom Blog