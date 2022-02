Alexander Zverev, follia ad Acapulco: racchettate alla sedia del giudice (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Azione folle e violenta negli ATP 500 in corso di svolgimento ad Acapulco, in Messico. Alexander Zverev, numero tre del Ranking internazionale del tennis, si è scagliato con veemenza contro il giudice della gara assestando delle racchettate violente alla sua sedia. Una condotta incredibile che ha decretato la sua squalifica per antisportività. Sono attese nei prossimi giorni decisioni più severe per il tedesco? Alexander Zverev ha perso completamente la testa: aggressione al giudice del match Le immagini inchiodano alle sue responsabilità Alexander Zverev. Il campione tedesco si è sfogato con assoluta veemenza contro la sedia del giudice arbitro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Azione folle e violenta negli ATP 500 in corso di svolgimento ad, in Messico., numero tre del Ranking internazionale del tennis, si è scagliato con veemenza contro ildella gara assestando delleviolentesua. Una condotta incredibile che ha decretato la sua squalifica per antisportività. Sono attese nei prossimi giorni decisioni più severe per il tedesco?ha perso completamente la testa: aggressione aldel match Le immagini inchiodano alle sue responsabilità. Il campione tedesco si è sfogato con assoluta veemenza contro ladelarbitro ...

Advertising

FiorinoLuca : La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o ch… - sportface2016 : +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - LorenzoMolaioni : RT @FiorinoLuca: La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o chi per l… - walnut_85 : RT @sportface2016: +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - _MinutForMinut : RT @FiorinoLuca: La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o chi per l… -