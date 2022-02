Aiuti per i nuclei famigliari e i pensionati in locazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Per sostenere i nuclei familiari e i pensionati in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’Ambito di Bergamo, comprendente anche i comuni di Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle, mette a disposizione contributi destinati al pagamento di canoni di locazione arretrati o a scomputo di quelli futuri. “Questa misura a sostegno dell’emergenza abitativa risponde all’obiettivo di sostenere le famiglie e gli anziani in difficoltà economica che necessitano di un aiuto per il pagamento di beni fondamentali come la casa. Sono molti infatti coloro che vivono oggi un momento di precarietà lavorativa e le conseguenze della crisi economica che prevedibilmente non si esaurirà a breve”. Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina. Per quanto riguarda i nuclei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Per sostenere ifamiliari e iin difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’Ambito di Bergamo, comprendente anche i comuni di Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e Gorle, mette a disposizione contributi destinati al pagamento di canoni diarretrati o a scomputo di quelli futuri. “Questa misura a sostegno dell’emergenza abitativa risponde all’obiettivo di sostenere le famiglie e gli anziani in difficoltà economica che necessitano di un aiuto per il pagamento di beni fondamentali come la casa. Sono molti infatti coloro che vivono oggi un momento di precarietà lavorativa e le conseguenze della crisi economica che prevedibilmente non si esaurirà a breve”. Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina. Per quanto riguarda i...

luigidimaio : Dobbiamo dare un chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino: come Italia stiamo preparando un pacchetto di aiu… - gparagone : Braccino corto sulle #bollette luce e gas; manica larga su aiuti alle banche e ai Benetton. La presa per i fondelli prosegue. - RealHauleGluck : Come uno dei principali donatori dell'Etiopia, la Commissione europea può prendere azioni decisive per rinforzare l… - CiaoKarol : ?? PREGHIERA PER OTTENERE FAVORI ?? ? Invoca Padre Pio e Natuzza Evolo ? - ficio84 : @luigidimaio Aiuti finanziari? Ma siete fuori di melone?? Noi italiani siamo con l'acqua alla gola, per fare benzin… -