Ucraina: Scotto, 'errore tragico di Putin, riaprire subito negoziati' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il riconoscimento delle repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk rappresenta un tragico errore da parte di Putin. L'ingresso delle truppe russe sul territorio ucraino rischia di essere un punto di non ritorno, una forzatura inaccettabile nel pieno di uno sforzo diplomatico che vedeva impegnati innanzitutto i paesi europei". Così Arturo Scotto, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno. "Questa scelta produce un arretramento oggettivo rispetto agli accordi di Minsk. Che vanno rilanciati, perché sono l'unica strada capace di garantire l'integrità dell'Ucraina e il riconoscimento – su cui si è accumulato un ritardo colpevole dal 2015 ad oggi da parte di Kiev – dell'autonomia federale delle province russofone". "Occorre subito lavorare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Il riconoscimento delle repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk rappresenta unda parte di. L'ingresso delle truppe russe sul territorio ucraino rischia di essere un punto di non ritorno, una forzatura inaccettabile nel pieno di uno sforzo diplomatico che vedeva impegnati innanzitutto i paesi europei". Così Arturo, coordinatore politico nazionale di Articolo Uno. "Questa scelta produce un arretramento oggettivo rispetto agli accordi di Minsk. Che vanno rilanciati, perché sono l'unica strada capace di garantire l'integrità dell'e il riconoscimento – su cui si è accumulato un ritardo colpevole dal 2015 ad oggi da parte di Kiev – dell'autonomia federale delle province russofone". "Occorrelavorare a ...

