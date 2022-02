Ucraina | Scholz | stop a gasdotto Nord Stream 2 è passo concreto

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron si sono detti 'delusi' dalla decisione… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden-Macron-Scholz: 'La mossa di Putin avrà una risposta' #RussiaUcraina #donbass #donetsk #ucraina… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto alla Russia oggi 'segnali immediati di de-escalation' nella crisi con… - DanieleMeloni80 : Scusate ma settimana scorsa le truppe russe non si stavano ritirando secondo la stampa europea? O era un modo per v… - 2502emi : RT @mgmaglie: Macron, Scholz, Draghi... com'era, tutti a Mosca a trattare con Putin? Sì, le annessioni di pezzi di Ucraina! -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Scholz

Il cancelliere tedesco Olafha avvertito la Russia affermando che la decisione di bloccare il gasdotto Nord Stream 2 (che ... nel sud - est dell'."E ovviamente nel lungo tempo in cui ci ......di rotta del nuovo governo Tedesco Con l'aumento delle tensioni con Mosca per il dispiegamento di truppe russe al confine con l', il nuovo governo tedesco guidato dal cancelliere Olaf, ...Roma, 22 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avvertito la Russia ... nel sud-est dell'Ucraina."E ovviamente nel lungo tempo in cui ci siamo preparati per questa situazione ...non si tratta di un “progetto politico” e per gli Stati Uniti “non deve andare avanti” in caso di invasione dell’Ucraina. Uno degli argomenti trattati al colloquio tra Joe Biden, presidente americano, ...