Ucraina, la mossa di Putin fa crollare la Borsa di Mosca Ue in rosso. Sprofonda Milano: Tim -7%, panico banche (Di martedì 22 febbraio 2022) Apertura in profondo rosso per la Borsa di Mosca, con l'indice Moex - il principale indice del mercato azionario russo dei titoli denominati in rubli - che nei primi scambi perde l'8,43% a 2.784,97 punti dopo la chiusura di ieri a -10%. Giu' anche l'Rts - l'indice Rts denominato in dollari - a -3,11%. A far tracollare i listini russi, la mossa a sorpresa del presidente Vladimir Putin di riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e poi ordinare l'invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo, e' la versione del Cremlino, di "assicurare la pace". Immediate le reazioni di Usa e Ue, con l'annuncio di pesanti sanzioni. Segui su affaritaliani.it

