UAE Tour 2022, Stefan Bissegger: “Sapevo di essere in buona forma, ci ho creduto sin dall’inizio” (Di martedì 22 febbraio 2022) Con una super prestazione, lo svizzero Stefan Bissegger si è aggiudicato quest’oggi la prova a cronometro da 9 chilometri di Ajman, valida per la terza tappa dell’UAE Tour 2022; il 23enne, con la vittoria odierna, è inoltre diventato il nuovo leader della corsa. Il suo tempo finale, 9’43”, è arrivato a conclusione di una gara da applausi, ai limiti della perfezione soprattutto per la continuità avuta durante tutto l’arco della prova; Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) paga sul traguardo un ritardo di sette secondi dall’elvetico della EF Education-Easy Post. Al termine della prova, Bissegger non può che essere soddisfatto del risultato ottenuto, rivelando anche i sentori positivi antecedenti alla gara che si sono rivelati veritieri: “Ero fiducioso, Sapevo di ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Con una super prestazione, lo svizzerosi è aggiudicato quest’oggi la prova a cronometro da 9 chilometri di Ajman, valida per la terza tappa dell’UAE; il 23enne, con la vittoria odierna, è inoltre diventato il nuovo leader della corsa. Il suo tempo finale, 9’43”, è arrivato a conclusione di una gara da applausi, ai limiti della perfezione soprattutto per la continuità avuta durante tutto l’arco della prova; Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) paga sul traguardo un ritardo di sette secondi dall’elvetico della EF Education-Easy Post. Al termine della prova,non può chesoddisfatto del risultato ottenuto, rivelando anche i sentori positivi antecedenti alla gara che si sono rivelati veritieri: “Ero fiducioso,di ...

