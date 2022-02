Tiki Taka, scontro fuori onda tra Chiambretti e Zazzaroni (Di martedì 22 febbraio 2022) Attimi di vera tensione quelli andati in onda nelle scorse ore a Tiki Taka. Protagonisti il noto conduttore Piero Chiambretti ed il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. L’accaduto non ha fatto scalpore in diretta. Anzi passato quasi inosservato è stato ripreso da Massimo Falcioni di TvBlog sul proprio account Twitter. L’inghippo nasce quando Piero Chiambretti sventola in diretta un comunicato stampa della Juventus. Con il quale la squadra annunciava la fine delle indagini della Procura Federale sul caso delle plusvalenze. Chiambretti Zazzaroni scontroLa risposta di Zazzaroni e la furia di Chiambretti Tutto normale dunque ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Attimi di vera tensione quelli andati innelle scorse ore a. Protagonisti il noto conduttore Pieroed il direttore del Corriere dello Sport Ivan. L’accaduto non ha fatto scalpore in diretta. Anzi passato quasi inosservato è stato ripreso da Massimo Falcioni di TvBlog sul proprio account Twitter. L’inghippo nasce quando Pierosventola in diretta un comunicato stampa della Juventus. Con il quale la squadra annunciava la fine delle indagini della Procura Federale sul caso delle plusvalenze.La risposta die la furia diTutto normale dunque ...

Advertising

MarcoTroiano8 : RT @sportmediaset: .@crazylongjumper a Tiki Taka: 'Potevo fare il calciatore, ma...' Ecco l'intervista! #SportMediaset @Tiki_Taka_real htt… - ONDANEWSweb : Il pianista di 'Tiki Taka' offende Salerno: 'E' la città più brutta d'Italia'. Indignazione sul Web -… - ParliamoDiNews : Tiki Taka, Zazzaroni gela Chiambretti che non reagisce bene: il fuori onda #ivanzazzaroni #pierochiambretti - PicaroSergio : @Tiki_Taka_real @PChiambretti @crazylongjumper @giucruciani @michelap91 @RafAuriemma @federicogatti… - TarallucciE : RT @_MDelon: Non sarà il Tiki taka e nemmeno un dominio totale delle partite, ma come si fa a dire che le squadre di #Conte giochino male?… -