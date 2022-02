Simona Molinari torna in tour, ecco le date (Di martedì 22 febbraio 2022) foto Nicoletta SubitoniROMA – In attesa dell’uscita del suo nuovo album, previsto per la primavera, Simona Molinari ha annunciato una serie di concerti in club e teatri italiani per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022, che si prevede ricco di impegni per l’artista abruzzese. Le prime due date al Blue Note sono andate sold out molto velocemente, quindi ne è stata aggiunta un’altra domenica 10 aprile. ecco qui di seguito tutte le date: Blue note (Milano 8, 9 10 aprile), Teatro Verdi (San Severo, Foggia, 6 maggio), Teatro Massimo (Pescara 7 maggio), Teatro Puccini (Firenze 10 maggio), Teatro Dose (Bologna 11 maggio), Valle dei Templi (Agrigento 28 maggio). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 22 febbraio 2022) foto Nicoletta SubitoniROMA – In attesa dell’uscita del suo nuovo album, previsto per la primavera,ha annunciato una serie di concerti in club e teatri italiani per poi proseguire in altre prestigiose location in questo 2022, che si prevede ricco di impegni per l’artista abruzzese. Le prime dueal Blue Note sono ansold out molto velocemente, quindi ne è stata aggiunta un’altra domenica 10 aprile.qui di seguito tutte le: Blue note (Milano 8, 9 10 aprile), Teatro Verdi (San Severo, Foggia, 6 maggio), Teatro Massimo (Pescara 7 maggio), Teatro Puccini (Firenze 10 maggio), Teatro Dose (Bologna 11 maggio), Valle dei Templi (Agrigento 28 maggio). L'articolo L'Opinionista.

