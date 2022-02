Sampdoria, il Lech Poznan fa causa ai blucerchiati: il motivo (Di martedì 22 febbraio 2022) Grana per la Sampdoria. Il Lech Poznan ha deciso di fare causa al club blucerchiato: il motivo La Sampdoria è stata chiamata in causa dal Lech Poznan. Lunedì alle ore 10.30 è prevista davanti al TAS di Losanna (Tribunale arbitrale internazionale dello sport) la prima udienza. Il club polacco, come riporta Il Secolo XIX, ha reclamato dei pagamenti che la Sampdoria non gli avrebbe riconosciuto relativi a Dawid Kownacki. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Grana per la. Ilha deciso di fareal club blucerchiato: ilLaè stata chiamata indal. Lunedì alle ore 10.30 è prevista davanti al TAS di Losanna (Tribunale arbitrale internazionale dello sport) la prima udienza. Il club polacco, come riporta Il Secolo XIX, ha reclamato dei pagamenti che lanon gli avrebbe riconosciuto relativi a Dawid Kownacki. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

