Ranking ATP Jannik Sinner | top10 consolidata Le proiezioni di classifica a Dubai | per migliorare…

Jannik Sinner ha esordito in maniera vincente al torneo ATP 500 di Dubai, riuscendo a sconfiggere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokin al termine di un incontro particolarmente complesso. L'altoatesino non ha brillato nel primo set e nella seconda frazione si è trovato sotto di un break, ma ha reagito e ha impattato trascinando il parziale al tie-break: sotto per 6-3 ha avuto la personalità per annullare tre match-point consecutivi. Nel terzo set ha sfoggiato un livello di gioco superiore ed è così riuscire ad avere la meglio sull'iberico col punteggio di 4-6, 7-6(6), 6-3. Jannik Sinner si è così qualificato agli ottavi di finale sul cemento degli Emirati Arabi Uniti e ora è atteso dalla sempre ostica sfida col britannico Andy Murray. Il 20enne, tornato in campo dopo il cambio di allenatore avvenuto ...

