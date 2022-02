Morte Claudio Mandia | ipotesi suicidio Era stato espulso dal college per un compito copiato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morte Claudio

Continuano le indagini sulladiMandia e tra le ipotesi spunta anche quella che il ragazzo italiano trovato senza vita in un college vicino a New York a poche ore dal suo 18esimo compleanno nella notte tra giovedi e ...Sarà l'autopsia a chiarire quanto successo, ma al momento tra le ipotesi si fa strada quella che lega ladiMandia, lo studente 17enne di Battipaglia trovato senza vita nel college EF Academy di New York , a un gesto disperato. La tragedia, che si è consumata nella notte tra giovedì e ...Per questo Claudio Mandia, lo studente italiano morto in un college di New York alla vigilia del suo diciottesimo compleanno, temeva di essere espulso. Questi i nuovi elementi emersi dalle indagini ...Nuovi e inquietanti elementi emergono dalla vicenda della morte di Claudio Mandia, il 18enne trovato senza vita nella sua stanza in un college americano nel giorno del suo compleanno, quando i ...