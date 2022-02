LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro perfetta per Filippo Ganna (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa dell’UAE Tour 2022. Negli Emirati Arabi va in scena la prima frazione che sconvolge la classifica generale, dopo due volate di gruppo: ecco la cronometro individuale con partenza ed arrivo in quel di Ajman. Una vera e propria tavola da biliardo: percorso di 9 chilometri completamente pianeggianti che favoriranno gli specialisti puri, in grado di mantenere una velocità media altissima. Spazio ai cronomen, quindi, e chi se non Filippo Ganna può partire come favorito assoluto? Il campione del mondo della Ineos Grenadiers non dovrebbe avere rivali in questo tipo di percorso, va a caccia della terza vittoria stagionale. Non ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terzadell’UAE. Negli Emirati Arabi va in scena la prima frazione che sconvolge la classifica generale, dopo due volate di gruppo: ecco laindividuale con partenza ed arrivo in quel di Ajman. Una vera e propria tavola da biliardo: percorso di 9 chilometri completamente pianeggianti che favoriranno gli specialisti puri, in grado di mantenere una velocità media altissima. Spazio ai cronomen, quindi, e chi se nonpuò partire come favorito assoluto? Il campione del mondo della Ineos Grenadiers non dovrebbe avere rivali in questo tipo di percorso, va a caccia della terza vittoria stagionale. Non ...

