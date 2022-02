LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 | ATP Dubai 2022 in DIRETTA | l’azzurro perde il servizio e il set!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Jannikil primo parziale! Alejandrovince per 6 giochi a 4 forte del break decisivo del decimo gioco dopo un set giocato meglio dallo spagnolo, tra vincenti e profondità ottenuta nei momenti topici rispetto all’incertezza dell’italiano. FINE PRIMO SET 4-6 ARRIVA IL PRIMO SET PER! Break letale per. 15-40 DUE SET POINT! Che profondità quest’oggi per lo spagnolo. 15-30 DIRITTO FUORI DI UN SOFFIO PER! 0-30non trova continuità al: altra situazione svantaggiosa in questo turno di battuta. 0-15 Gran diritto in risposta dello spagnolo. 4-5...