LeBron James via dai Los Angeles Lakers? Ecco chi potrebbe prenderlo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Uno dei più grandi cestisti della storia del basket americano ed internazionaleinfiammare il mercato di NBA nelle prossime sessioni. Cosa sta succedendo nella storia d’amore, ormai travagliata, traed i Los? Il campione nato in Ohio non sembra essere contento della sua attuale situazione in gialloviola: la compagine non è stata costruita per lottare per il titolo del campionato più performante e famoso della palla a spicchi e questa situazione suscita nel fenomeno un enorme fastidio. Risentimento chefatica a nascondere, ovviamente. Iro perdere, quindi, la loro stella più brillante se nei prossimi Draft non riusciranno a sistemare tutte le pedine per puntare alla vittoria finale. Ma chi ...