La quarta dose potrebbe non servire. Gli ultimi studi (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovani, sani e con tre dosi del vaccino possono stare tranquilli, forse per anni, riguardo al Covid. Secondo nuovi studi del virus che ha messo in ginocchio il mondo, non ci sarà bisogno di un’ulteriore inoculazione. Le tre dosi previste fino ad oggi potrebbero bastare per mantenere una protezione durante diversi mesi o addirittura anni. “Mentre le persone in tutto il mondo sono alle prese con la prospettiva di convivere con il coronavirus nel prossimo futuro, una domanda si fa presente: fra quanto tempo avranno bisogno di un’altra dose di vaccino?”, si legge sul The New York Times. Il quotidiano americano riprende una ricerca in cui si spiega come ricevere tre dosi dei vaccini a formula mRna (Pfizer o Moderna) aiuta la creazione di anticorpi efficaci per prevenire la malattia grave o la morte, nonché molte delle varianti del ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Giovani, sani e con tre dosi del vaccino possono stare tranquilli, forse per anni, riguardo al Covid. Secondo nuovidel virus che ha messo in ginocchio il mondo, non ci sarà bisogno di un’ulteriore inoculazione. Le tre dosi previste fino ad oggiro bastare per mantenere una protezione durante diversi mesi o addirittura anni. “Mentre le persone in tutto il mondo sono alle prese con la prospettiva di convivere con il coronavirus nel prossimo futuro, una domanda si fa presente: fra quanto tempo avranno bisogno di un’altradi vaccino?”, si legge sul The New York Times. Il quotidiano americano riprende una ricerca in cui si spiega come ricevere tre dosi dei vaccini a formula mRna (Pfizer o Moderna) aiuta la creazione di anticorpi efficaci per prevenire la malattia grave o la morte, nonché molte delle varianti del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - Adnkronos : Vaccino covid, Ricciardi: “Quarta dose probabile in autunno”. - schiavone2012 : RT @Beaoh11: Comunque il ragionamento non fa una piega: quarta dose per gli immunodeficienti! - maxthestainer : quelli della #cybersecurity italiana cercano #lohacker possibilmente da scippare a google e amazon con la promessa… -