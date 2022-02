La Juventus piomba su un campione d’Europa | ” Portaci la Champions”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lasta cercando di rafforzarsi per il futuro abbinando gioventù ed esperienza e dal Chelsea potrebbe arrivare la grande occasione. L’obbiettivo dellada tantissimi anni è quello dellaLeague ed è chiaro ed evidente a tutti e per questo motivo i tifosi sperano sempre che possano arrivare i migliori giocatori possibili e chi è stato determinante per il successo sui campi del Continente è sempre ben accolto e ben voluto da tutti. Tifosi(GettyImages)Laè una delle squadre più importantie i risultati scintillanti sono sotto gli occhi di tutti, ed è per questo che è davvero incredibile che i bianconeri non siano in grado di vincere laLeague da ormai 26 anni. Il digiuno sta ormai diventando un’ossessione e a ...