Katia Ricciarelli contro Alex Belli: "Andiamo fuori e ti faccio un c**o così" (Di martedì 22 febbraio 2022) La soprano è infastidita dalla dinamica del triangolo che da mesi va avanti nella Casa e lo ha palesato molto bene nel confronto con l'ex di Centovetrine: "Se non fossimo in televisione ti darei anche una sberla! Te la darei perché non amo quelli che esibiscono i sentimenti, gli esibizionisti!".

