Italia femminile, Bertolini: «Contro la Svezia servirà la partita perfetta»

La ct della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato alla vigilia della finale di Algarve Cup Contro la Svezia. Le sue parole: «Contro una squadra così forte bisognerà fare una partita perfetta, cercando di sbagliare il meno possibile. Loro hanno organizzazione e tante calciatrici di qualità. Le ragazze sono molto motivate, dovremo approcciare la gara con concentrazione ma anche con gioia ed entusiasmo, perché raggiungere una finale è sempre motivo di grande orgoglio. La nostra rosa si sta allargando sempre di più e questo è un aspetto fondamentale per poter affrontare impegni così ravvicinati. Il dispendio di energie è altissimo, domani servirà l'esperienza ma anche l'entusiasmo e la leggerezza delle ...

