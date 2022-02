In produzione i primi iPhone 14: nessun problema in vista (Di martedì 22 febbraio 2022) La produzione preliminare, propedeutica a quella di massa, dei nuovi iPhone 14 avrebbe avuto luogo: come riportato da ‘9to5mac.com‘, la fase di trial production sarebbe partita, così da consentire poi alla produzione di massa di avvenire senza intoppi. Stando alle ultime voci provenienti dalla Cina, Luxshare dovrebbe occuparsi solo dei modelli base, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso, avendo messo le mani anche su una quota per gli iPhone 13 Pro. Foxconn non dovrà temere la concorrenza (da quello che è fin qui emerso, avrebbe ottenuto l’esclusiva dell’assemblaggio degli iPhone 14 Pro, che sono anche gli esemplari che fruttano di più remunerativamente parlando, non solo ad Apple, ma anche a chi li assembla). L’avvio della trial production sembra essere partita in linea con quanto avvenuto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Lapreliminare, propedeutica a quella di massa, dei nuovi14 avrebbe avuto luogo: come riportato da ‘9to5mac.com‘, la fase di trial production sarebbe partita, così da consentire poi alladi massa di avvenire senza intoppi. Stando alle ultime voci provenienti dalla Cina, Luxshare dovrebbe occuparsi solo dei modelli base, a differenza di quanto avvenuto l’anno scorso, avendo messo le mani anche su una quota per gli13 Pro. Foxconn non dovrà temere la concorrenza (da quello che è fin qui emerso, avrebbe ottenuto l’esclusiva dell’assemblaggio degli14 Pro, che sono anche gli esemplari che fruttano di più remunerativamente parlando, non solo ad Apple, ma anche a chi li assembla). L’avvio della trial production sembra essere partita in linea con quanto avvenuto ...

