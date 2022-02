Gli squali dominano l’edizione 2022 dell’Underwater Photographer of the Year

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Torna il prestigioso concorso Underwaterof thee i vincitori delsono meglio che mai. Lo spagnolo Rafael Fernandez Caballero è stato incoronato Underwaterof the, mentre l’australiano Matty Smith si è guadagnato il titolo di British Underwaterof the. Entrambi i fotografi sono stati premiati per le loro incredibili immagini di. L’immagine premiata di Fernandez Caballero è stata scattata alle Maldive e mostra un gruppo dibalena che si nutrono di plancton notturno attratto dalle luci della barca su cui si trovava. Il fotografo ha deciso di tuffarsi immediatamente in acqua per un’esperienza incredibile. “Era già incredibile che uno squalo balena sia venuto sulla ...