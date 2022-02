Francesco Totti e Ilary Blasi, la crisi secondo i bookmaker: ecco come andrà a finire (Di martedì 22 febbraio 2022) Che cosa ne pensano i bookmaker della presunta separazione in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Trionferà l'amore o vedremo la fine di una delle coppie più famose d'Italia? L'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe al capolinea secondo quanto riferito nelle ultime ore da svariate testate giornalistiche italiane: ma che cosa ne pensano i bookmaker? ecco come andrà a finire la loro storia d'amore secondo gli analisti. Il litigio scoppiato durante una gita ai Castelli Romani sarebbe stato soltanto l'ultimo intoppo di una vera e propria tempesta che va avanti da mesi: secondo alcune voci ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022) Che cosa ne pensano idella presunta separazione in corso tra? Trionferà l'amore o vedremo la fine di una delle coppie più famose d'Italia? L'amore trasarebbe al capolineaquanto riferito nelle ultime ore da svariate testate giornalistiche italiane: ma che cosa ne pensano ila loro storia d'amoregli analisti. Il litigio scoppiato durante una gita ai Castelli Romani sarebbe stato soltanto l'ultimo intoppo di una vera e propria tempesta che va avanti da mesi:alcune voci ...

