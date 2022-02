F.1: La nuova Ferrari in pista in Catalogna (Di martedì 22 febbraio 2022) L'esordio della "F1 - 75" lungo il circuito di Montmeló ROMA - E' entrata in pista la nuova Ferrari, denominata "F1 - 75". La vettura che affronterà il Mondiale 2022 ha fatto l'esordio lungo il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) L'esordio della "F1 - 75" lungo il circuito di Montmeló ROMA - E' entrata inla, denominata "F1 - 75". La vettura che affronterà il Mondiale 2022 ha fatto l'esordio lungo il ...

Advertising

SkySportF1 : ULTIM'ORA - Leclerc: 'La nuova Ferrari è bellissima, la amo davvero. L'amerò ancora di più se sarà veloce in pista' #SkyMotori #F1 #Formula1 - Eurosport_IT : Vi piace la nuova Ferrari? ???? Guarda il video: - MadridCarlosE : RT @Gazzetta_it: Nuova Ferrari, tocca a Sainz: in pista a Barcellona con la F1-75 - OdeonZ__ : Nuova Ferrari, tocca a Sainz: in pista a Barcellona con la F1-75 - SmallBlackBlue : RT @Gazzetta_it: Nuova Ferrari, tocca a Sainz: in pista a Barcellona con la F1-75 -