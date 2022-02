È morto Mark Lanegan, aveva 57 anni (Di martedì 22 febbraio 2022) È morto Mark Lanegan, aveva 57 anni, la notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter: «Il nostro amato Mark Lanegan se n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy». Lanegan era una leggenda del rock alternativo. La sua carriera è iniziata all’inizio degli anni ’90 con gli Screaming Trees, una band di Washington che ha anticipato le sonorità del grunge, ed è proseguita con undici album solisti – tra cui The Winding Sheet del 1990, dove hanno suonato anche Kurt Cobain e Krist Novoselic – e collaborazioni con Queens of the Stone Age, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) È57, la notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter: «Il nostro amatose n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Era un cantante, un musicista e uno scrittore amato, lascia la moglie Shelley. Al momento non ci sono altre informazioni. La famiglia chiede di rispettare la sua privacy».era una leggenda del rock alternativo. La sua carriera è iniziata all’inizio degli’90 con gli Screaming Trees, una band di Washington che ha anticipato le sonorità del grunge, ed è proseguita con undici album solisti – tra cui The Winding Sheet del 1990, dove hanno suonato anche Kurt Cobain e Krist Novoselic – e collaborazioni con Queens of the Stone Age, ...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - oiramdivito : È morto Mark Lanegan. Viva Mark Lanegan. ?? - smallyesbigno : RT @RumoreMagazine: È morto #MarkLanegan - VirginRadioIT : È morto Mark Lanegan. L'ex Screaming Trees e Queens Of The Stone Age aveva 57 anni #RIPMarkLanegan #MarkLanegan… - enz1946 : È morto Mark Lanegan -