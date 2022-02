Djokovic | Malagò | “Non deve giocare gli Internazionali”

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ passato ormai quasi un mese dalla mancata partecipazione di Novakagli Australian Open perché non vaccinato. Nel frattempo l’Australia ha abbandonato le restrizioni per le persone non immunizzate che arrivano nel paese e il tennista numero uno al mondo è tonato aa Dubai battendo l’italiano Lorenzo Musetti. Le polemiche sulle dichiarazioni di(“non sono no vax ma preferisco non vaccinarmi”), non si placano. E anche in Italia sono state amplificate dalla possibile partecipazione del tennista aglidi Roma. Sulla questione Giovanni, numero uno del Coni, è stato perentorio: “Se è giusto chepartecipi aglidi tennis a Roma? Assolutamente no. Perché ammesso e non concesso che uno si faccia la doccia ...