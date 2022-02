Covid Ragusa, scende ancora il numero dei positivi (Di martedì 22 febbraio 2022) Ragusa – positivi ancora in calo e nessun decesso nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Ad annunciarlo sono i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 22 febbraio 2022. In aumento il numero dei guariti che arriva a 54.205 mentre rimane stabile a 477 il numero dei morti. Ma vediamo gli altri dati: i positivi in totale sono 4516 di cui 4412 si trovano in isolamento domiciliare, 73 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Scicli e Vittoria, 21 nella Rsa e 0 in Foresteria. Vediamo come sono distribuiti i 73 ricoverati: Ospedale Ragusa: 23 nel reparto di Malattie Infettive (21 residenti e 2 proveniente da fuori provincia) e 15 in area grigia (10 residenti e 5 da fuori provincia), 5 in Rianimazione; Ospedale ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 22 febbraio 2022)in calo e nessun decesso nelle ultime 24 ore in provincia di. Ad annunciarlo sono i dati del bollettino dell’Asp didi oggi 22 febbraio 2022. In aumento ildei guariti che arriva a 54.205 mentre rimane stabile a 477 ildei morti. Ma vediamo gli altri dati: iin totale sono 4516 di cui 4412 si trovano in isolamento domiciliare, 73 ricoverati negli ospedali di, Modica, Scicli e Vittoria, 21 nella Rsa e 0 in Foresteria. Vediamo come sono distribuiti i 73 ricoverati: Ospedale: 23 nel reparto di Malattie Infettive (21 residenti e 2 proveniente da fuori provincia) e 15 in area grigia (10 residenti e 5 da fuori provincia), 5 in Rianimazione; Ospedale ...

