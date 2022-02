Cibo, pandemia ha cambiato l'atteggiamento del 54% degli adolescenti (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - La pandemia ha cambiato l'atteggiamento del 54% degli adolescenti (in particolare quelli, che frequentano le scuole superiori) nei confronti del Cibo e delle modalità di consumarlo. Lo rivela la ricerca svolta da un team di studio dell'Università Cattolica piacentina insieme ad Anbi Emilia Romagna, Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Consorzio di bonifica di Piacenza. Secondo l'analisi, il maggior tempo trascorso a casa ha favorito il recupero della socialità dei pasti: nel 96% dei casi, la tavola è tornata ad essere un elemento di aggregazione familiare. Viene inoltre dedicata maggiore attenzione alla salubrità dei prodotti: 2 adolescenti su 3 privilegiano cibi con meno grassi, meno zuccheri, meno sale; si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) - Lahal'del 54%(in particolare quelli, che frequentano le scuole superiori) nei confronti dele delle modalità di consumarlo. Lo rivela la ricerca svolta da un team di studio dell'Università Cattolica piacentina insieme ad Anbi Emilia Romagna, Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), Consorzio di bonifica di Piacenza. Secondo l'analisi, il maggior tempo trascorso a casa ha favorito il recupero della socialità dei pasti: nel 96% dei casi, la tavola è tornata ad essere un elemento di aggregazione familiare. Viene inoltre dedicata maggiore attenzione alla salubrità dei prodotti: 2su 3 privilegiano cibi con meno grassi, meno zuccheri, meno sale; si ...

Ultime Notizie dalla rete : Cibo pandemia "I naviganti" di Donpasta approda in Toscana Dj, economista, attivista del cibo, regista e tanto altro ancora. Daniele De Michele , in arte Donpasta , torna a febbraio in ...culturali cittadine pesantemente influenzate dai due anni di pandemia. ...

Dubai, Confagricoltura Brescia incontra il ministro Patuanelli Dubai ha i petrodollari, ma l'italia ha il suo oro bianco che è il cibo. Padiglione Italia La ... manifestazione partita con un anno di ritardo a causa della pandemia e in corso fino al 31 marzo. Il ...

Cibo e pandemia, più della metà degli adolescenti ha cambiato abitudini alimentari La Repubblica Patuanelli, Italia comincia ad avere grandi problemi acqua "Expo, primo grande evento globale post pandemia, arriva nel momento giusto ... ma che soprattutto ci porta a riflettere sul ruolo del cibo in tutti i Paesi del mondo", ha spiegato. (ANSA).

Patuanelli: la sfida mondiale è garantire cibo a 10 miliardi di persone con meno impatto su ambiente “Come riusciremo a garantire un accesso al cibo sicuro e di qualità a 10 miliardi di abitanti ... Expo primo grande evento globale post pandemia arriva nel momento giusto” ha aggiunto Patuanelli.

