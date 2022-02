Catanzaro | Vivarini | “Col Potenza gara più importante Classifica? Non ci penso”

Advertising

TSTARANTO : VIDEO Catanzaro, Vivarini: 'Guai a sottovalutare il Potenza' - derbynewsitalia : ?? | ???? ?????????????????? ??????’?????????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? Suona la sesta sinfonia consecutiva il #Catanzaro… - infoitsport : Us Catanzaro 1929, mister Vivarini dopo la gara di Taranto: 'Vittoria importante e per nulla scontata' - infoitsport : Catanzaro, Vivarini: «Primo posto? Rimaniamo concentrati, dobbiamo diventare ancora più forti» - infoitsport : Vivarini: “È stata dura, ma la vittoria del Catanzaro è meritata” -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Vivarini

Questa sera, alle ore 21 , allo stadio 'Viviani', il Potenza di Pasquale Arleo ospiterà ildi Vincenzo, il match è valido per il recupero della 22.a giornata del girone C del campionato di Serie C . Prima di scoprire dove vedere Potenza -in diretta tv e ...QUIpotrebbe affidarsi al modulo 3 - 5 - 2, con Branduani tra i pali e con Martinelli, De Santis, e Scognamillo a formare la difesa. In cabina di regia Welbeck con Cinelli e ...Il Catanzaro prosegue il suo inseguimento verso il Bari ... è il tecnico della compagine calabrese Vincenzo Vivarini. La partita più importante è questa col Potenza. Sono tutte decisive, non bisogna ...In Basilicata, il Catanzaro non vince però da quattro anni, l’ultima affermazione dei calabresi è con Auteri in panchina (5-1). La fiducia negli uomini di Vivarini è tanta, il momento è positivo per ...