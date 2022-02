Avellino | Gautieri | “Ci abbiamo provato fino alle fine | bene l’atteggiamento”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sapevamo di affrontare una squadra in salute, noifatto una partita accorta.avuto delle occasioni importanti con Maniero che ci potevano permettere di portare a casa la partita. Dobbiamo lavorare su questo aspetto”. Così nel post gara il tecnico dell’, Carmine. “Il Latina gioca molto sull’errore dell’avversario – spiega – E’ un punto buono, giusto ma bisogna dare continuita?. Siamo una squadra che vuole vincere le partite, questo e? un punto di partenza per noi. Negli ultimi 10- 15 minuti, la squadra era sicuramente un po’ in difficolta?, nelle ultime tre gare otto undicesimi hanno sempre spinto e giocato novanta minuti. Hanno giocato tanto, hanno dato tanto, quindi dobbiamo recuperare e lavorare dal punto di vista ...

L'si è recentemente affidato a Carmine, che ha sostituito l'esonerato (a sorpresa) Piero Braglia: nel suo 3 - 5 - 2 spazio a una difesa con Luigi Silvestri, Bove e Scognamiglio a ...Risultati Serie C, classifiche/ La Reggiana tiene passo e vetta, Ancona - Matelica ko! L'... per gli irpini è un risultato deludente: Carminespreca una bella occasione per tenersi a ...Al Francioni, nonostante lo 0-0, accade di tutto: Jefferson e Silvestri vengono espulsi dall'ex quarto uomo e si azzuffano anche all'uscita dal campo.di Bruno Gaipa – L’Avellino pareggia a Latina 0-0 e porta un punto a casa che porta i lupi a 49 punti in classifica. Ma a fare notizia dal Francioni ci sono almeno 2 aspetti