Auto travolge operai in cantiere | uno è morto

Incidente mortale sul lavoro su una strada di Vada (Livorno) dove un operaio di 55 anni impegnato nella costruzione di una rotatoria è stato investito da un'Auto che lo ha compresso contro un mezzo ...

