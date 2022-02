Ascolti TV | Lunedì 21 Febbraio 2022. Makari chiude in salita (24.4%-5,2 mln), cresce pure il GF Vip (22.9% – 3,5 mln). Toffanin a Striscia 18.4% (4,7 mln) (Di martedì 22 febbraio 2022) Makari Nella serata di ieri, Lunedì 21 Febbraio 2022, su Rai1 il finale della seconda stagione di Makari ha appassionato 5.285.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.574.000 – 34.2%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 734.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 20 minuti: 779.000 – 3.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% (presentazione di 13 minuti: 962.000 – 3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 – dalle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 febbraio 2022)Nella serata di ieri,21, su Rai1 il finale della seconda stagione diha appassionato 5.285.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale 5 – dalle 21.45 all’1.25 – Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9% di share (GF Vip Night di 10 minuti: 1.574.000 – 34.2%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha interessato 734.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori con il 4.2% (presentazione di 20 minuti: 779.000 – 3.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% (presentazione di 13 minuti: 962.000 – 3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.016.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 – dalle ...

