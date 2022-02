Amsterdam, uomo armato prende un ostaggio in un negozio: le prime immagini – Video (Di martedì 22 febbraio 2022) Allarme ad Amsterdam nella zona di Leidseplein. Un uomo armato, forse insieme a un altro complice, sta tenendo in ostaggio almeno una persona all’interno di un negozio. Le immagini che girano sui social network mostrano un uomo incappucciato e con un passamontagna tenere sotto tiro con una pistola un’altra persona all’interno di un negozio. Secondo quanto riporta la polizia si tratta di un Apple store. Come si vede dalle immagini sul posto sono presenti diversi servizi di emergenza, tra cui la polizia pesantemente armata, lo Special Intervention Service e gli artificieri. Gli edifici della zona sono stati evacuati o posti in lockdown e tramite social la polizia ha invitato i commercianti e i residenti della zona a rimanere dentro i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Allarme adnella zona di Leidseplein. Un, forse insieme a un altro complice, sta tenendo inalmeno una persona all’interno di un. Leche girano sui social network mostrano unincappucciato e con un passamontagna tenere sotto tiro con una pistola un’altra persona all’interno di un. Secondo quanto riporta la polizia si tratta di un Apple store. Come si vede dallesul posto sono presenti diversi servizi di emergenza, tra cui la polizia pesantemente armata, lo Special Intervention Service e gli artificieri. Gli edifici della zona sono stati evacuati o posti in lockdown e tramite social la polizia ha invitato i commercianti e i residenti della zona a rimanere dentro i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uomo armato in un negozio ad Amsterdam, c'è un ostaggio #ANSA - Radio1Rai : ??#Amsterdam Un uomo armato ha preso in ostaggio almeno una persona in un negozio nella zona di Leidseplein. Sul pos… - il_piccolo : Amsterdam, uomo armato asserragliato in un Apple store con ostaggi - Italia_Notizie : Amsterdam, uomo armato prende in ostaggio una persona in un negozio: polizia sul posto - telodogratis : Uomo armato in un negozio ad Amsterdam, c’è un ostaggio -