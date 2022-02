Alex Belli, a Mattino 5 una psicologa analizza il suo comportamento: ecco cosa fa “L’uomo Pavone” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tra i personaggi più discussi di questo GF Vip c’è, sicuramente, Alex Belli, che nella puntata odierna di Mattino 5 è stato “analizzato” da una psicologa. Federica Panicucci ha chiesto ad una dottoressa ospite della sua trasmissione di trovare una motivazione ai comportamenti del protagonista. La persona in questione ha, dunque, portato alla luce alcune L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 febbraio 2022) Tra i personaggi più discussi di questo GF Vip c’è, sicuramente,, che nella puntata odierna di5 è stato “to” da una. Federica Panicucci ha chiesto ad una dottoressa ospite della sua trasmissione di trovare una motivazione ai comportamenti del protagonista. La persona in questione ha, dunque, portato alla luce alcune L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ferroni_franca : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Katia Ricciarelli a Soleil: 'Alex e Delia ti hanno tirato una trappola' poi intima a Belli di… - grazia136 : @spi4ndo Ma sto Alex Belli chi cacchio pensa di essere? Nonostante squalificato è rientrato, nonostante gli avesser… - alessiaschiaff1 : Io scioccata dal fatto che Alex belli abbia chiesto di rimanere ancora in casa ?? cioè a lui non frega proprio di ne… - MScofferi : @ilfoglio_it @maurizio_crippa Certo che il curriculum di Giarrusso da jeans al parlamento europeo da speranze a chi… - Emanuel57818771 : E cmq voglio ricordare come il gran signore di Alex Belli voleva ancora rimanere in casa, ma è stato elegantemente… -