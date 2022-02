«Acchiappa clic» su Totti e Blasi | fino a dove si spingono i giornalisti quando creano il titolo di un articolo

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cambiano i protagonisti, cambiano le storie, ma la comunicazione è sempre quella: veicolare per certe notizie che non lo sono del tutto o non lo sono ancora. Questa mattina, su tutti i giornali, si sono letti titoli «» come: «e Ilary, la separazione: lei un flirt, e lui innamorato di un’altra,: social scatenati sulla crisi della Royal family del calcio», «Francescoe Ilarysi separano dopo 17 anni di matrimonio: lui si è innamorato di un’altra, lei ha avuto un flirt», e simili, ma che cosa c’è di certo? Qual è il limite tra la legittimità di titoli accattivanti e l’illegittimità di titoli falsi cosiddetti «like» o «»? Leggi anche ...