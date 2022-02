(Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ un Daniloorgoglioso e scalpitante quello che si confessa al Fatto Quotidiano nei giorni più difficili per il Movimento Cinque Stelle, tra il leader defenestrato, Giuseppe Conte, e la guerra continua con Die i Casaleggio. L’ex ministro dei Trasporti, re assoluto delle gaffe, rivendica i suoi meriti politici ma annuncia di essere disposto a farsi da parte “per fare altre cose…”. “Ho avuto un potere enorme e non mimai risparmiato di esercitarlo contro i vecchi bastioni della rendita parassitaria, contro chi aveva le leve lunghe di un potere immortale.giunto al ministero con la favolosa ingenuità del dilettante, di chi non aveva consapevolezza di quel che provocava con le proprie decisioni. Senza quell’incoscienza ti arrendi prima di iniziare”. LEGGI ANCHE "Hanno trovato Conte con una ...

Advertising

SecolodItalia1 : Toninelli attacca Di Maio: “Torni alle origini. Io comico? I monopattini in strada sono merito mio…”… -

Ultime Notizie dalla rete : Toninelli attacca

Il Secolo d'Italia

... neanche quando c'erano Salvini e. La legge in mare dice che le persone devono essere ... "Se SalviniLamorgese molti a sinistra pensano di doverla difendere senza interrogarsi sul suo ...... Draghi perde quasi quattro punti "Di Maio ha fatto un lavoro straordinario per il Movimento, permettendo di realizzare il reddito di cittadinanza - afferma- ma l'fatto a Conte ...Cosìin una nota il senatore Danilo Toninelli, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali, nel testo della dichiarazione di voto sul decreto per la proroga dello stato di emergenza nazionale, ..."Stavolta hanno ragione ad attaccare il Movimento, hanno trovato Conte con una valigia piena di banconote e poi anche Di Maio, è andato in Congo e ha riempito l'aereo di diamanti", la battuta di ...