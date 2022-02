Serie C, Pro Vercelli: stop fino al 28/4 per Lerda, insulto razzista nei confronti di un avversario (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stefano Palazzi, giudice sportivo della Serie C “fino a tutto il 28 aprile” il tecnico della Pro Vercelli Franco Lerda. L’ex attaccante del Torino è stato così punito, si legge sul comunicato, “per avere, al 35? del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza”. L’episodio in questione è avvenuto ieri, nel match del girone A della Pro Vercelli contro il Renate, terminato 1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Stefano Palazzi, giudice sportivo dellaC “a tutto il 28 aprile” il tecnico della ProFranco. L’ex attaccante del Torino è stato così punito, si legge sul comunicato, “per avere, al 35? del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio neidi un calciatoreproferendo neidel predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza”. L’episodio in questione è avvenuto ieri, nel match del girone A della Procontro il Renate, terminato 1-1. SportFace.

