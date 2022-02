Sanità | Monaldi | robot asporta tumore di 9 cm a giovane paziente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –to, in via mininvasiva undel Timo di 9 centimetri, che aveva colpito anche il pericardio, e due noduli polmonari in unache, a sei giorni dall’intervento, è stata dimessa guarita. E’ l’intervento eseguito all‘ospedaledi Napoli dall’equipe della unità operativa complessa di Chirurgia toracica, guidata da Carlo Curcio, con l’ausilio dell’equipe anestesiologica diretta da Antonio Corcione. L’intervento, informa l’ospedale, è stato effettuato utilizzando l’ultima versione delDa Vinci. Un approccio mininvasivo che ha consentito di effettuare la timectomia allargata con resezione del pericardio e, senza modificare la posizione dellasul tavolo operatorio e senza ulteriori accessi ...