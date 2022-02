Sabaudia, le accuse alla sindaca: “Lei a capo del sistema, tentò di accreditarsi come confidente dei carabinieri per depistare le indagini” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un “sistema”. Così il giudice per le indagini preliminari descrive nell’ordinanza di custodia cautelare quanto scoperto dagli inquirenti nel Comune di Sabaudia. Non solo. Per chi indaga al vertice di questo sistema c’è Giada Gervasi, la sindaca della città in provincia di Latina, finita ai domiciliari. Tutto scritto nero su bianco nelle carte: “L’attività di indagine ha consentito di mettere in luce l’esistenza di un consolidato e produttivo apparato clientelare tra i dipendenti del Comune di Sabaudia e una serie di imprenditori privati. Al vertice di tale sistema criminoso – si legge nell’ordinanza – si colloca proprio la sindaca Giada Gervasi attorniata da soggetti che ricoprono anch’essi posizioni apicali all’interno della giunta comunale, quali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un “”. Così il giudice per lepreliminari descrive nell’ordinanza di custodia cautelare quanto scoperto dagli inquirenti nel Comune di. Non solo. Per chi indaga al vertice di questoc’è Giada Gervasi, ladella città in provincia di Latina, finita ai domiciliari. Tutto scritto nero su bianco nelle carte: “L’attività di indagine ha consentito di mettere in luce l’esistenza di un consolidato e produttivo apparato clientelare tra i dipendenti del Comune die una serie di imprenditori privati. Al vertice di talecriminoso – si legge nell’ordinanza – si colloca proprio laGiada Gervasi attorniata da soggetti che ricoprono anch’essi posizioni apicali all’interno della giunta comunale, quali ...

fattoquotidiano : Sabaudia, le accuse alla sindaca: “Lei a capo del sistema, tentò di accreditarsi come confidente dei carabinieri pe… - romasociale : Corruzione, concussione e turbativa d'asta. Per queste accuse, a vario titolo, i carabinieri del Comando provincial… - romalifenews : L’indagine è iniziata nel 2019 a seguito dell’incendio alla centrale termica dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e… - FrancoScarsell2 : I carabinieri di Latina hanno eseguito 16 misure cautelari in un'operazione che vede coinvolti amministratori, funz… -