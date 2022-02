Nocera Inferiore | muore nel sonno a 24 anni | incredulità e dolore ai funerali

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Trovato morto in casa dai genitori a soli 24. Si chiamava Giampiero Emanuele Pecoraro il giovane distroncato da un probabile malore. La notizia si è diffusa in questi giorni, gettando nele nello sconforto l’intera comunità dell’agro-nocerino. Morto nela 24piange Giampiero Ancora da chiarire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Dolore, lacrime e sgomento per la morte di Gianpiero Emanuele Pecoraro , giovane ragazzo di, di appena 24 anni, deceduto due giorni fa in casa a causa di un probabile malore. A distanza di pochi giorni, la provincia di Salerno piange un altro giovane, dopo la notizia della ...Gennaro Ceglia nasce adi Salerno nel 1974, di professione ingegnere è un artista poliedrico. Come scrittore ha pubblicato le raccolte di poesie 'Una goccia di sangue' e 'Exsistenz ...Una donna nella giornata di mercoledì, 16 febbraio, ha subìto una grave aggressione negli uffici del Piano di Zona a Nocera Inferiore ...Dolore, lacrime e sgomento per la morte di Gianpiero Emanuele Pecoraro, giovane ragazzo di Nocera Inferiore, di appena 24 anni, deceduto due giorni fa in casa a causa di un probabile malore.