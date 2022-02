Nel 2020 matrimoni in calo a causa del Covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 la pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. I matrimoni celebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. E' quanto emerge da un report dell'Istat. A livello territoriale, il calo è molto più pronunciato nel Mezzogiorno (-54,9%) rispetto al Centro (-46,1%) e, soprattutto, al Nord (-40,6%). La caduta dei matrimoni è attribuibile soprattutto al calo delle prime nozze che, nel 2020, registrano un nuovo minimo, soltanto 69.743 (-52,3% rispetto al 2019). A diminuire di più sono state le prime nozze con lo sposo in età tra 30 e 39 anni (-55,8%) e quelle con la sposa fino a 39 anni (-54,4%). Un calo più limitato riguarda invece i primi matrimoni in cui entrambi gli sposi hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nella pandemia ha indotto molte persone a rinviare o rinunciare alle nozze. Icelebrati in Italia sono stati 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. E' quanto emerge da un report dell'Istat. A livello territoriale, ilè molto più pronunciato nel Mezzogiorno (-54,9%) rispetto al Centro (-46,1%) e, soprattutto, al Nord (-40,6%). La caduta deiè attribuibile soprattutto aldelle prime nozze che, nel, registrano un nuovo minimo, soltanto 69.743 (-52,3% rispetto al 2019). A diminuire di più sono state le prime nozze con lo sposo in età tra 30 e 39 anni (-55,8%) e quelle con la sposa fino a 39 anni (-54,4%). Unpiù limitato riguarda invece i primiin cui entrambi gli sposi hanno ...

