Nastri d'Argento 2022: a Ennio di Giuseppe Tornatore il premio per il documentario dell'anno (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il film intitolato Ennio, di Giuseppe Tornatore, ha vinto il premio per il documentario dell'anno presso la 76esima edizione dei Nastri d'Argento. Ennio di Giuseppe Tornatore, straordinario racconto che sta conquistando gli occhi e il cuore del pubblico italiano, ha vinto il Nastro d'Argento 2022 per il documentario dell'anno: ad annunciarlo è stato oggi il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani che inaugurano così la 76esima edizione del premio per l'eccellenza del cinema italiano. "È un Nastro alla passione, alla ricerca, al racconto d'autore di un protagonista ...

