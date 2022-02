Morì a 14 anni per il crollo di un cornicione, chiesta l’imputazione dell’ex sindaco De Magistris (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa chiesto l’imputazione dell’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Salvatore Giordano, lo studente di 14 anni morto per le conseguenze delle gravi ferite causate da un grosso frammento di un fregio crollatogli sulla testa il 5 luglio 2014 a Napoli, mentre passeggiava con degli amici davanti all’ingresso di via Toledo della Galleria Umberto I. Oggi, i pubblici ministeri Lucio Giugliano e Stefania Di Dona, al termine delle loro requisitorie, hanno anche chiesto pene tra 3 anni e 6 mesi e un anno e 8 mesi, e anche un’assoluzione per le sette persone imputati al processo in corso a Napoli. Nel corso dell’udienza hanno discusso anche gli avvocati della parte civile, rappresentata dagli avvocati Sergio e Angelo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa chiestodi Napoli Luigi de, l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Salvatore Giordano, lo studente di 14morto per le conseguenze delle gravi ferite causate da un grosso frammento di un fregio crollatogli sulla testa il 5 luglio 2014 a Napoli, mentre passeggiava con degli amici davanti all’ingresso di via Toledo della Galleria Umberto I. Oggi, i pubblici ministeri Lucio Giugliano e Stefania Di Dona, al termine delle loro requisitorie, hanno anche chiesto pene tra 3e 6 mesi e un anno e 8 mesi, e anche un’assoluzione per le sette persone imputati al processo in corso a Napoli. Nel corso dell’udienza hanno discusso anche gli avvocati della parte civile, rappresentata dagli avvocati Sergio e Angelo ...

Ultime Notizie dalla rete : Morì anni "Altro che monete d'oro e d'argento, fette di coppa e salame". Così Alberoni portò i salumi piacentini alle corti di Francia e Spagna Dopo un soggiorno romano di due anni, tornò a Piacenza come segretario del Vescovo di Borgo S. ... Morì a Piacenza il 26 giugno 1752. E quanti alti prelati e Cardinali della Chiesa piacentini si sono ...

Da 40 anni era missionario in Tanzania: è morto di malaria il trentino Remo Villa MORI . Era da quarant'anni missionario in Tanzania per aiutare i più poveri : padre Remo Villa è morto di malaria e sarà seppellito nei prossimi giorni nel paese africano . Villa era nato a Mori nel 1951 ed era un ...

