Milano | gira per strada con un grosso coltello e minaccia gli agenti | ' Vi ammazzo | vi taglio la gola'

Advertising

norwegiansun1 : comunque milano per niente sicura. al parcheggio ci sono tutti i resti dei vetri delle macchine rotti. ma chi cazzo gira - Elenasdu : che main character syndrome la gente che gira per Milano (me compresa) - lorenzdall : Oggi a Milano tempo primaverile ma la gente gira con mascherina e copertura da polo nord..stile armaduk.capite cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gira

leggo.it

'Vi ammazzo, vi taglio la gola'. Questo gridava l'uomo sorpreso a girovagare ubriaco per la strade dicon un grosso coltello in mano. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che intercettandolo in tarda mattinata in via Pasteur hanno immediatamente chiamato il 112. Alla vista delle volanti ...Tra i best performers di, in evidenza Nexi (+1,55%), Terna (+0,53%) e Moncler (+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exor , che prosegue le contrattazioni a - 4,04%. Scivola ...A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno visto andare in giro con il coltello in via Pasteur «Vi ammazzo, vi taglio la gola». Questo gridava l'uomo sorpreso a girovagare ubriaco per la ...Dei 21 punti di squadra 16 vengono dai polpastrelli dei numeri 15 e 18. Sono 10 punti con 2 falli subiti e un rimbalzo per Lollo, 6 punti con 4 rimbalzi 1 stoppata 1 assist e 1 recupero per “Pippo is ...