Maria Paola e Leandro? Dopo averlo umiliato in studio... indiscrezioni, doppia brutale vendetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le storie di C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, non finiscono di sabato sera. Ma continuano anche Dopo. Ad esempio, la vicenda di Maria Paola e Leandro ha movimentato la puntata del 19 febbraio. Una storia che è stata seguita con molta passione dai telespettatori: i due ex fidanzati sono giunti al capolinea Dopo diversi tradimenti del ragazzo, che ha scritto al programma per giocarsi l'ultima carta chiedendo perdono. E Dopo la trasmissione cosa è accaduto? Lei, lo ricordiamo, ha chiuso la busta definitivamente. Ma si tratta di un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Vicolo delle News, Maria Paola non ha cambiato idea su Leandro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le storie di C'è posta per te, il programma diDe Filippi in onda su Canale 5, non finiscono di sabato sera. Ma continuano anche. Ad esempio, la vicenda diha movimentato la puntata del 19 febbraio. Una storia che è stata seguita con molta passione dai telespettatori: i due ex fidanzati sono giunti al capolineadiversi tradimenti del ragazzo, che ha scritto al programma per giocarsi l'ultima carta chiedendo perdono. Ela trasmissione cosa è accaduto? Lei, lo ricordiamo, ha chiuso la busta definitivamente. Ma si tratta di un episodio avvenuto alcuni mesi fa. Secondo leraccolte da Il Vicolo delle News,non ha cambiato idea su...

