Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo candidato". Lo ha detto la coordinatrice ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Non so quali siano le intenzioni del presidente, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo". Lo ha detto la coordinatrice ...

Advertising

iconanews : Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato - Libero_official : In vista delle elezioni regionali in #Lombardia #DanielaSantanchè annuncia che #FdI ha già 'il nome giusto': 'Non d… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Elezioni regionali #Lombardia, Santanché: “Fdi ha il suo candidato” - SkyTG24 : Elezioni regionali #Lombardia, Santanché: “Fdi ha il suo candidato” -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia Santanché Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché a proposito del candidato del centrodestra alle prossime elezioni in Lombardia nel 2023. "Fontana ha tutta la nostra ...

Aslan torna a Monza: il 12 febbraio riunione della comunità politica della destra brianzola ... Luca Santambrogio (Meda) intervistati dal direttore de Il Cittadino Monza e Brianza, Cristiano Puglisi A seguire "Lombardia: virtuosa, sicura e speciale" (16.30) con Figini (vice Pres. provinciale), ...

Lombardia: Santanché, Fontana? Fdi ha un suo candidato La Prealpina Lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Danielaa proposito del candidato del centrodestra alle prossime elezioni innel 2023. "Fontana ha tutta la nostra ...... Luca Santambrogio (Meda) intervistati dal direttore de Il Cittadino Monza e Brianza, Cristiano Puglisi A seguire ": virtuosa, sicura e speciale" (16.30) con Figini (vice Pres. provinciale), ...