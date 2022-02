L’Italia, l’Ucraina e le velleità dei pontieri. Parla Alfieri (Pd) (Di lunedì 21 febbraio 2022) Serrare i ranghi. Alessandro Alfieri, senatore del Partito democratico in Commissione Esteri, è fiducioso. Nelle ore più buie della crisi ucraina L’Italia di Mario Draghi può ancora fare la sua parte. Alfieri, il premier Mario Draghi ha annunciato una visita a Mosca nei prossimi giorni. È utile andare al Cremlino mentre incombe una guerra? È utile per un motivo: dare un segnale di compattezza insieme a francesi e tedeschi. Scholz, Macron, Draghi, i tre presidenti dei principali Paesi dell’Unione europea possono farsi portavoce della vera emergenza messa a nudo dalla crisi: una politica estera e di sicurezza comune. Ci spieghi. Non si può solo andare a rimorchio dell’alleato americano. L’Europa a più velocità trova nell’escalation ucraina un importante banco di prova. Ora spetta ai “pionieri”, Italia inclusa, superarla. Quanto ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Serrare i ranghi. Alessandro, senatore del Partito democratico in Commissione Esteri, è fiducioso. Nelle ore più buie della crisi ucrainadi Mario Draghi può ancora fare la sua parte., il premier Mario Draghi ha annunciato una visita a Mosca nei prossimi giorni. È utile andare al Cremlino mentre incombe una guerra? È utile per un motivo: dare un segnale di compattezza insieme a francesi e tedeschi. Scholz, Macron, Draghi, i tre presidenti dei principali Paesi dell’Unione europea possono farsi portavoce della vera emergenza messa a nudo dalla crisi: una politica estera e di sicurezza comune. Ci spieghi. Non si può solo andare a rimorchio dell’alleato americano. L’Europa a più velocità trova nell’escalation ucraina un importante banco di prova. Ora spetta ai “pionieri”, Italia inclusa, superarla. Quanto ...

Agenzia_Ansa : 'L'Italia è in massima allerta. La nostra ambasciata a Kiev sta effettuando prove evacuazione del personale e sta c… - pdnetwork : In piazza con @santegidionews per chiedere che l’Italia e l’#Europa siano in prima linea per evitare un conflitto a… - repubblica : Crisi ucraina: l’Italia invierà alpini e bersaglieri [di Tommaso Ciriaco] - Roberto00281114 : La Russia invade l'Ucraina che si sposta a sx e occupa l'Italia che si scansa e va in Francia che s'allunga in Germ… - benjamn_boliche : Ucraina, Di Maio: preoccupati, Italia in massima allerta 'La situazione delle ultime ore ci preoccupa molto, l'Ital… -