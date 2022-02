La tempesta Franklin colpisce il Regno Unito | allagamenti e disagi

Advertising

ilmeteoit : La Tempesta Franklin sfiora l'Italia! » #meteo su - maro804 : RT @Giulio_Firenze: Forti venti di Ponente/Maestrale seguiranno il transito del fronte freddo associato alla tempesta #Franklin. Oggi raffi… - robertobraibant : RT @Giulio_Firenze: Forti venti di Ponente/Maestrale seguiranno il transito del fronte freddo associato alla tempesta #Franklin. Oggi raffi… - emanuelmme1 : RT @Giulio_Firenze: Forti venti di Ponente/Maestrale seguiranno il transito del fronte freddo associato alla tempesta #Franklin. Oggi raffi… - hmqxvcn : RT @Giulio_Firenze: Forti venti di Ponente/Maestrale seguiranno il transito del fronte freddo associato alla tempesta #Franklin. Oggi raffi… -

Ultime Notizie dalla rete : tempesta Franklin

Strade e campi si allagano nella regione dello Yorkshire, nell'Inghilterra settentrionale, a causa della bufera, la terzache ha colpito il Regno Unito in una settimana, causando gravi disagi e provocando centinaia di evacuazioni. 21 febbraio 2022Intanto, dopo Eunice, sul nord della Francia arriva la; allerta arancione per venti fino a 130 chilometri orari. Previste onde alte sulle coste della Manica.Eunice in Gran ...Strade e campi si allagano nella regione dello Yorkshire, nell'Inghilterra settentrionale, a causa della bufera Franklin, la terza tempesta che ...A pochi giorni dalla tempesta Eunice il Regno Unito si trova a fare i conti con una nuova perturbazione: la tempesta Franklin, con venti forti e alluvioni.