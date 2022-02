Il Fatto: la Juve pagherà il flop di ascolti di Dazn, incasserà meno diritti tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Juve, che tanto avevo sponsorizzato l’assegnazione dei diritti tv della Serie A a Dazn, pagherà le conseguenze economiche dei bassi ascolti della piattaforma streaming. Lo spiega Paolo Ziliani sul Fatto. Dazn ha un problema evidente di ascolti, ufficializzato anche dalle parole del Presidente della Figc Gravina di qualche giorno fa. Non solo per una questione di numeri effettivi. L’Agcom non ha ritenuto valida la metodologia di conteggio degli spettatori insieme a Nielsen e per questa stagione la Lega Serie A dovrà tenere conto dei soli dati Auditel per la distribuzione dei diritti tv. I Auditel però tengono conto solo di una parte degli ascolti, quelli legati alle partite che vengono trasmesse sui canali tv come ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) La, che tanto avevo sponsorizzato l’assegnazione deitv della Serie A ale conseguenze economiche dei bassidella piattaforma streaming. Lo spiega Paolo Ziliani sulha un problema evidente di, ufficializzato anche dalle parole del Presidente della Figc Gravina di qualche giorno fa. Non solo per una questione di numeri effettivi. L’Agcom non ha ritenuto valida la metodologia di conteggio degli spettatori insieme a Nielsen e per questa stagione la Lega Serie A dovrà tenere conto dei soli dati Auditel per la distribuzione deitv. I Auditel però tengono conto solo di una parte degli, quelli legati alle partite che vengono trasmesse sui canali tv come ...

Advertising

umbasdeez : Prescindendo da ciò che possiamo dire noi qui su Twitter, l’intervento del tizio non ha un cazzo di senso e Juan ch… - ImpieriFilippo2 : RT @CalcioFinanza: Il Fatto: la spinta a favore di DAZN un autogol per la Juventus, che ora incasserà meno per gli ascolti tv - rossbova : @RockStr33907899 @SCUtweet La juve ha cosi tanti giocatori scarsi tecnicamente e mentalmente, ma soprattutto tattic… - napolista : Il Fatto: la #Juve pagherà il flop di ascolti di #Dazn, incasserà meno diritti tv I bianconeri avevano sponsorizza… - Davide19422741 : RT @glmdj: Secondo #LaStampa, #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve'. A parte il fatto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatto Juve Mourinho a Pairetto: 'Ti manda la Juve' José Mourinho rischia tre giornate di squalifica per quanto fatto e detto durante la gara tra Roma e Verona. A svelare il retroscena sugli atteggiamenti di ... ti ha mandato la Juve? ", secondo la ...

Atalantamania: Dea malvista in Champions, senza punte, punti e spunti! Una rete che, col Gallo bergamasco che frena la Juve , sarebbe stata fin troppo pesante: con la ... E con quel gesto tecnico di Malinovskyi, che un tempo avrebbe fatto battere il cuore ai nostri figli. ...

Dybala-Juve, sono 10 milioni di dubbi... Tuttosport Calciomercato Juventus / Agnelli fa impazzire i tifosi: voci confermate! La Juventus starebbe pensando ad una mossa a dir poco clamorosa in vista del calciomercato estivo: ecco la decisione che fa sognare i tifosi ...

Condò: "Ci aspettiamo molto di più da Allegri e Mourinho" Direttamente dalle pagine de "La Repubblica", Paolo Condò fa il punto sul rendimento di Allegri e Mourinho in questa stagione sulle panchine di Juventus e Roma: "Allegri ...

José Mourinho rischia tre giornate di squalifica per quantoe detto durante la gara tra Roma e Verona. A svelare il retroscena sugli atteggiamenti di ... ti ha mandato la? ", secondo la ...Una rete che, col Gallo bergamasco che frena la, sarebbe stata fin troppo pesante: con la ... E con quel gesto tecnico di Malinovskyi, che un tempo avrebbebattere il cuore ai nostri figli. ...La Juventus starebbe pensando ad una mossa a dir poco clamorosa in vista del calciomercato estivo: ecco la decisione che fa sognare i tifosi ...Direttamente dalle pagine de "La Repubblica", Paolo Condò fa il punto sul rendimento di Allegri e Mourinho in questa stagione sulle panchine di Juventus e Roma: "Allegri ...