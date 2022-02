I Bastille a Milano con il Give Me The Future Tour 2022: data e biglietti in prevendita (Di lunedì 21 febbraio 2022) La data dei Bastille a Milano si colloca in uno degli appuntamenti del Give Me The Future Tour in Europa. Con questo ciclo di concerti la band di Dan Smith porta sul palco l’ultima fatica discografica, Give Me The Future, quarta esperienza in studio della formazione britannica. I Bastille saranno a Milano il 26 novembre 2022 presso il Lorenzini District. I biglietti saranno disponibili dalle 11 di mercoledì 23 febbraio per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per tutti gli altri utenti le prevendite inizieranno alle ore 11 di venerdì 25 febbraio. Con Give Me The Future i Bastille hanno trasformato in suono la loro ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ladeisi colloca in uno degli appuntamenti delMe Thein Europa. Con questo ciclo di concerti la band di Dan Smith porta sul palco l’ultima fatica discografica,Me The, quarta esperienza in studio della formazione britannica. Isaranno ail 26 novembrepresso il Lorenzini District. Isaranno disponibili dalle 11 di mercoledì 23 febbraio per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per tutti gli altri utenti le prevendite inizieranno alle ore 11 di venerdì 25 febbraio. ConMe Thehanno trasformato in suono la loro ...

