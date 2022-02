Guida astrologica per cuori infranti 2, annuncio ufficiale: la data di uscita (Di lunedì 21 febbraio 2022) Guida astrologica per cuori infranti 2 La serie ha esordito su Netflix qualche mese fa ed ha riscosso un successo straordinario: le novità sulla seconda stagione Guida astrologica per cuori infranti ha debuttato qualche mese fa su Netflix ed già nei primi giorni si era classificato nella top ten dei contenuti più visti in Italia. La protagonista Claudia Gusmano (Screenshot)La piattaforma in streaming, all’epoca, aveva già confermato che ci sarebbe stata molto presto una seconda stagione. Lo sceneggiato nasce dall’idea di Bindu De Stoppani ed è diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film, è ispirata all’omonimo libro scritto da Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord. Le riprese del ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022)per2 La serie ha esordito su Netflix qualche mese fa ed ha riscosso un successo straordinario: le novità sulla seconda stagioneperha debuttato qualche mese fa su Netflix ed già nei primi giorni si era classificato nella top ten dei contenuti più visti in Italia. La protagonista Claudia Gusmano (Screenshot)La piattaforma in streaming, all’epoca, aveva già confermato che ci sarebbe stata molto presto una seconda stagione. Lo sceneggiato nasce dall’idea di Bindu De Stoppani ed è diretta dalla stessa Bindu e da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film, è ispirata all’omonimo libro scritto da Silvia Zucca edito da Casa Editrice Nord. Le riprese del ...

